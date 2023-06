Degrado in via Mentana, fuori dal mercato coperto di Como. La segnalazione di un cittadino mostra una serie di casse vuote solitamente utilizzate per i prodotti ortofrutticoli accatastate in mezzo al marciapiede davanti all’ingresso del mercato. La situazione è stata rilevata questa mattina alle 9.30. I rifiuti avrebbero dovuto essere ritirati ieri sera.

Oltre alle casse si vedono anche cartacce, bottiglie e cartoni buttati sul marciapiede, luogo di passaggio dei pedoni. Certo non un bel biglietto da visita per chi transita in via Mentana o si reca a fare la spesa al mercato coperto.