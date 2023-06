Un piano da oltre 21 milioni di euro per incrementare la sicurezza sul lavoro. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha incontrato a Palazzo Lombardia i sindacati Cgil, Cisl e Uil per illustrare il piano e il protocollo siglato con Inail per l’assistenza agli infortunati.

I fondi derivano dagli introiti delle sanzioni riscosse dalle Ats proprio in materia di controlli per la sicurezza sul lavoro. I 21 milioni di euro saranno destinati in particolare al rafforzamento dell’organico dei servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (13,6 milioni) e all’acquisto delle dotazioni necessarie all’attività del personale di vigilanza (7,1 milioni). Prevista anche una quota per attività di comunicazione della Direzione Welfare su salute e sicurezza sul lavoro (215.000 euro) e per le Ats che coordinano i tavoli di controllo (350.000 euro).

Infine, altri 215.000 euro alle Ats per l’attuazione di programmi di sorveglianza sanitaria in agricoltura.

“Un incontro importante – ha detto l’assessore Bertolaso – L’obiettivo è quello di aumentare stabilmente il personale così da intensificare l’attività di prevenzione e controllo, con la forte volontà di contrastare in tutti i modi quella che è una vera e propria criticità nel nostro mondo del lavoro”.