La Cna del Lario e della Brianza ha preso parte a Transpotec 2024, la fiera del trasporto e della logistica, con il Presidente Fita locale, Riccardo Gervasoni. La fiera è stata l’occasione per presentare e promuovere “Fita Rete Servizi ”, l’aggregazione tra i tre consorzi di riferimento della CNA Fita che somministrano servizi alle imprese di autotrasporto.

“I tre consorzi – spiega il Presidente Gervasoni – si sono aggregati in una rete d’imprese per sviluppare sinergie e dare valore aggiunto al loro operato. L’intento è quello di essere costantemente vicino alle imprese per coglierne le esigenze, migliorare ed accrescere la loro soddisfazione. Tra i principali vantaggi potenziali, c’è quello di aver unito gli sforzi per essere più competitivi nel mercato di interesse e quindi riuscire ad ampliare e migliorare la gamma dei servizi e prodotti da offrire alle imprese”.

La fiera è stata anche l’occasione per approfondire diversi argomenti di stretta attualità come ad esempio la nuova normativa europea che impone la riduzione delle emissioni di CO2 da mezzi pesanti entro il 2030. “Molto difficilmente – commenta il Presidente Gervasoni – ancora una volta questo regolamento penalizzerà i piccoli imprenditori che non hanno possibilità di rinnovare il parco veicoli e non hanno quasi mai accesso agli incentivi perché i fondi si esauriscono in un soffio, perché i tempi di allestimento dei nuovi mezzi sono lunghi, perché a volte non ne vale nemmeno la pena”.