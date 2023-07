Statale Regina, è in vigore da oggi l’ordinanza anti-traffico. Al via anche i controlli e si registrano già i primi mezzi multati e fatti tornare indietro. Da quanto è emerso in mattinata si tratta di tre mezzi pesanti e un bus turistico.

Come detto nei giorni scorsi non solo la multa, chi non rispetta le limitazioni previste dall’ordinanza viene accompagnato dalle forze dell’ordine nel primo punto dove è possibile girare il mezzo e tornare indietro.

I controlli congiunti da parte di polizia stradale, carabinieri e polizia locale di Tremezzina. Agenti e militari si trovano in prossimità dei rispettivi ingressi alle zone dei divieti. Quindi fondamentalmente a Ossuccio e Sala Comacina. Nessuna linea morbida. Per gli eventuali trasgressori prevista la sanzione da 87 euro (che si riduce del 30% se pagata entro pochi giorni) ma non solo. Applicato interamente l’articolo del codice della strada. I mezzi pesanti o i pullman turistici sono scortati fino ad un punto comodo per fare manovra e poter girare.

I provvedimenti in vigore da oggi

L’ordinanza – in vigore fino al 4 novembre – prevede che i pullman turistici possano sempre andare in direzione Nord (Como-Menaggio). Per il rientro dovranno fare il giro del lago, dalla Statale 36 passando per Lecco. Provvedimento diverso per i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci con lunghezza superiore agli 11 metri, che potranno circolare soltanto di notte (dalle 21 alle 6.30 in entrambe le direzioni di marcia).

Previste delle fasce orarie diverse per i veicoli (sia per trasporto merci che per trasporto persone) di lunghezza tra 9 e 11 metri, che potranno viaggiare verso Nord tra le 6.30 e le 14 e verso Sud dalle 14 alle 19.30.