Saldi estivi al via. Da domani in Lombardia inizieranno le vendite di fine stagione. Una partenza infrasettimanale e non nel primo sabato del mese di luglio come avveniva negli scorsi anni. Il posticipo definito dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso marzo.

Secondo le stime del Codacons almeno il 70% degli italiani approfitterà di questo periodo di prezzi ribassati ma in misura minore rispetto agli anni passati. I rincari in tutti i settori che hanno colpito i redditi e la capacità di spesa delle famiglie peseranno – e non poco – sulle intenzioni di acquisto. Per questo si suggerisce di stabilire un budget e di non forzare l’acquisto se non si ha davvero necessità in quel momento.

La spesa media prevista dall’Ufficio Studi di Confcommercio è di 213 euro a famiglia, pari a 95 euro a persona.

Con l’avvio del periodo di sconti torna anche il decalogo per i consumatori. Tra i consigli che vengono ribaditi di volta in volta: è opportuno confrontare con attenzione le differenze di prezzo tra i prodotti prima e dopo l’inizio dei saldi. Attenzione al cartellino, deve essere indicato il vecchio importo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. Diffidare da sconti eccessivi che potrebbero nascondere fondi fi magazzino.

Bisogna conservare lo scontrino in caso di restituzione del capo per difetti o per non corrispondenza della taglia . Se si effettua un acquisto online: valutare le recensioni dell’articolo e del venditore. Le catene di negozi devono mettere in vendita gli stessi prodotti agli stessi prezzi.



Domani – come detto – la partenza dei saldi che proseguiranno per i prossimi due mesi. Secondo FederModaMilano la percentuale media di sconto sarà dal 30 al 40%. Secondo le stime dell’Unione nazionale Consumatori gli sconti sono in risalita rispetto a gennaio 2023 ma inferiori rispetto alla scorsa estate.

La novità di quest’anno è l’applicazione del nuovo codice del consumo che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi e introduce per la prima volta una regolamentazione anche delle vendite online.