Pd all’attacco per la decisione della giunta regionale di aumentare le tariffe del trasporto pubblico del 4% da settembre. “Una beffa che si aggiunge al danno. Il servizio, specie per quanto riguarda Trenord, non è stato per nulla migliorato – dice il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo – I disagi dei pendolari negli ultimi anni sono addirittura aumentati. Questo testimoniano le 160 linee a bonus del 2022 e l’aumento spropositato delle penali dovute da Trenord per i disservizi”.

“Aumentare le tariffe dei biglietti – aggiunge Orsenigo – mostra il totale disinteresse per le famiglie. I cittadini sono già vessati da carovita e inflazione. E’ disinteresse anche per la mobilità pubblica che dovrebbe invece essere fondamentale per la transizione ecologica e per la riduzione dell’inquinamento delle nostre città”.