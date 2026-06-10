Soares, Selva e Mondelli attesi in Coppa del Mondo in Bulgaria

Da venerdì a domenica l’Italia sarà impegnata nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio in Bulgaria. Nel gruppo anche i tre lariani Soares, Selva e Mondelli. A Plovdiv, per un importante banco di prova a meno di due mesi dagli Europei (31 luglio-2 agosto) di Varese e a meno di tre mesi (24-30 agosto) dai Mondiali di Amsterdam, il direttore tecnico della Nazionale Antonio Colamonici schiera dieci equipaggi.

Gli equipaggi

In neretto gli atleti comaschi o portacolori di società del territorio



Singolo maschile: Gabriel Soares (Marina Militare)



Due senza femminile: Laura Meriano (Carabinieri/Sc Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/Sc Gavirate)



Due senza maschile: Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro/Sc Gavirate)



Doppio femminile: Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/Cus Torino)



Doppio maschile: Niels Torre (Carabinieri/Sc Viareggio), Marco Selva (Marina Militare/Sc Cernobbio)



Doppio maschile: Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Marco Prati (Fiamme Gialle/Sc Ravenna)



Quattro senza femminile: Silvia Terrazzi (Marina Militare/Sc Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/Sc Moltrasio), Angelica Merlini (Rcc Tevere Remo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse)



Quattro senza maschile: Davide Comini (Fiamme Oro/Sc Moto Guzzi), Riccardo Peretti (Sc Gavirate), Francesco Pallozzi (Carabinieri/Sc Gavirate), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/Ss Murcarolo)



Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento (Fiamme Gialle/Sc Padova), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Sc Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/Sc Bissolati)



Otto maschile: Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/Sc Telimar), Alfonso Scalzone (Marina Militare/Ryc Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/Cc Aniene), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/Ryc Savoia), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/Ryc Savoia), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), timoniere Alessandra Faella (Marina Militare/Cus Torino)



