Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 sull’Autostrada dei Laghi. Un camion ha sbandato e ha sfondato i new jersey nel tratto fra Lainate e lo svincolo A8 e A9 in direzione Milano, finendo nella carreggiata opposta, dove si è scontrato, come riportato dal sito di Autostrade per l’Italia, con cinque auto. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo pesante.

La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei soccorritori del 118. Tre persone sono rimaste ferite. Un 37enne, che ha riportato traumi al torace e all’addome, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, mentre una donna di 57 anni è stata trasportata con un trauma toracico all’ospedale di Legnano. Il conducente del tir, un uomo di 45 anni, sarebbe caduto dal finestrino laterale della cabina di guida e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato un trauma alla schiena e ustioni di primo e secondo grado alle gambe provocate dal contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal camion. L’uomo è stato portato al Sant’Anna di Como. Sul posto sono intervenuti un’automedica, tre ambulanze e l’elisoccorso. È stata allertata anche la protezione civile.

Dopo circa mezz’ora dall’incidente, in direzione Milano è stata riaperta una corsia, mentre in direzione Varese e Como l’autostrada è rimasta bloccata per parte della mattinata. La circolazione è stata deviata su strade secondarie, che però si sono intasate in pochi minuti.

“Il traffico proveniente da Varese viene deviato sulla A9 Lainate-Chiasso, dove si sono formati 3 chilometri di coda. – si leggeva in mattinata sul sito di Autostrade per l’Italia – Chiusa anche l’entrata di Busto Arsizio in direzione di Milano. Tra Fiera Milano e il bivio con la A9 Lainate -Chiasso verso Varese ci sono 4 chilometri di coda e si transita su due corsie. Ripercussioni sulla A9 Lainate-Chiasso, con 5 chilometri di coda tra Saronno e il bivio con la A8 verso Lainate”.

Sul luogo dell’incidente, la circolazione è rimasta problematica per l’intera giornata a causa dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada.