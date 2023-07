Spaccio di droga, tre arresti in poche ore.

Olgiate Comasco

Ad Olgiate Comasco, i carabinieri insieme con gli squadroni cacciatori, nell’ambito dei servizi di controllo in aree boschive ieri hanno rintracciato in un bivacco un 30enne di origini marocchine con addosso un etto e mezzo di droga tra cocaina, hashish ed eroina. Arrestato e accompagnato in carcere.

Merone

A Merone un 34enne sempre di origini marocchine, senza fissa dimora, controllato ieri pomeriggio in strada nei pressi della stazione ha colpito i carabinieri di Lurago d’Erba con calci e pugni. Dopo averlo bloccato e perquisito, trovate 12 dosi di hashish (22 grammi circa) e banconote di diverso taglio per un totale di 250 euro. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Stamani il processo con rito direttissimo in tribunale a Como, arresto convalidato.

Como, quartiere di Camerlata

Gli agenti della squadra volante della Questura di Como impegnati nei controlli in citta in via De Simoni a Camerlata, attorno alle 20.30 hanno notato un gruppo di 4 uomini, tutti stranieri nascosti tra le scale di un parcheggio interrato. Alla vista dei poliziotti si sono innervositi e hanno gettato a terra un involucro. Trovati in tutto circa 50 grammi di hashish in parte già suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento. Erano tutti senza documenti. Portati negli uffici di viale Roosevelt identificati e fotosegnalati si tratta di tre tunisini e un marocchino di età compresa tra i 26 e i 34 anni risultati già noti alle forze dell’ordine. Denunciati per detenzione ai fini di spaccio gli sono state contestate anche violazioni al testo unico sull’immigrazione. Il 34enne ha aggredito gli agenti con calci e pugni (un poliziotto è stato ferito) è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.