Il maltempo di questa notte ha causato danni alla sede della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) a Lomazzo e al consultorio di via Gramsci a Como.

Gli enti proprietari delle due strutture hanno assicurato che partiranno a breve i necessari interventi di ripristino, ma fino a quel momento le due sedi saranno inagibili.

Comunità Assistenziale

Per quanto riguarda la Continuità Assistenziale, il servizio si attiva, previa chiamata telefonica, componendo il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

Sarà poi la Centrale, in caso di necessità, a dirottare il cittadino nella sede più opportuna.

I medici di Continuità Assistenziale forniscono un servizio per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante e offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede della Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale.

I medici di Continuità Assistenziale, se lo ritengono necessario, possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.

Il servizio è disponibile nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì h.20:00 – 8:00

prefestivi settimanali (nel 2023 il 1 giugno, 14 agosto, 31 ottobre e 7 dicembre) h.14:00 – 20:00

sabato e festivi h.24

Consultorio familiare

Per quanto riguarda il Consultorio familiare di via Gramsci, a Como, tutti gli appuntamenti sono stati spostati nella sede di Como in via Napoleona (primo piano del Monoblocco).

Info e prenotazioni contattando il numero 031/5855464 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12, il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30) oppure scrivendo alla mail consultorio.como.1@asst-lariana.it