La via Varesina è considerata, secondo l’ultimo report della polizia locale di Como, la strada più pericolosa del capoluogo lariano per numero di incidenti registrati, 9 tra i mesi di maggio e giugno. Proprio lungo l’arteria, all’innesto di via Lissi, sono previsti a breve i lavori per una nuova rotatoria, che secondo Acus, l’associazione civica utenti della strada, non aiuterebbe a migliorare la situazione, anzi la renderebbe peggiore rispetto a quella attuale.

“Questo a causa delle condizioni geometriche delle strade che saranno interessate dalla rotonda – spiega Mario Lavatelli, presidente dell’Associazione civica utenti della strada – e della vicinanza con la strettoia. Si sarebbe potuto invece pensare di realizzare una rotatoria in corrispondenza di via Della Bastiglia e una in corrispondenza di via Risorgimento. Sono questioni di tecnica viabilistica che avrebbero già dovuto essere approfondite in sede di convenzione nell’ambito del piano integrato ex Trevitex”.

L’appello è rivolto al Comune di Como. “A nostro avviso il Comune dovrebbe riesaminare tutta la viabilità e queste opere, – dichiara Lavatelli – dovendo garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione”.