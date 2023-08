A seguito della decisione del governo di rimodulare i finanziamenti del PNRR destinati ai Comuni per un ammontare complessivo di 13 miliardi di euro, il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia, il comasco Mauro Guerra, già sindaco di Tremezzina, ha espresso tutta la sua preoccupazione per i progetti già in essere in diversi comuni della regione.

Secondo Guerra, “il cambio di rotta avviene mentre gli Enti stanno portando avanti importanti progettualità, alcune delle quali a buon punto di realizzazione, e programmano nuovi interventi. È essenziale che venga con urgenza chiarita e sancita quale sia la copertura finanziaria garantita e attraverso quali fonti.

Ma alla garanzia delle risorse si accompagna la necessità di urgenti chiarimenti e garanzie rispetto ad altre preoccupazioni procedimentali.

Due, in particolare: da un lato avvertiamo il timore che il cambio delle fonti delle risorse destinate ai Comuni possa mettere in discussione il ricorso alle norme in tema di appalti specifiche per il PNRR che velocizzano le procedure; secondariamente ci preoccupano possibili problemi e complicazioni in merito alla rendicontazione dei progetti nel caso in cui i Comuni dovessero essere costretti a cambiare piattaforme e modalità rendicontative, che richiederebbero tempo e risorse per la loro attivazione e applicazione.”

Il presidente di ANCI Lombardia si è infine unito alla richiesta di un incontro urgente con il governo avanzata dal presidente di ANCI nazionale Antonio Decaro.