(ANSA) – ANCONA, 04 AGO – Oltre 30 interventi dei vigili del fuoco nelle Marche per allagamenti di locali o strade e alberi/rami caduti in strada a causa dei temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio, in particolare sulle province di Ancona e Macerata. Disagi e danni sostanzialmente contenuti finora, in una giornata che ha registrato scrosci d’acqua brevi e poi interruzioni; in serata altre intense piogge stanno interessando l’Anconetano, il Maceratese e il Fermano. Il numero di chiamate sta salendo per altre richieste di interventi relativi ad allagamenti: ad Ancona, nella zona sud della Baraccola, segnalate strade invase dall’acqua e disagi per la circolazione rallentata. La pioggia e il vento stanno ancora sferzando la città; chiusi i sottopassi di via Caduti del Lavoro (poi riaperto) e quello di via Macerata dove si sta lavorando ancora con gli aspiratori per rimuovere l’acqua e la melma accumulate. In alcune zone della città, tra cui quella della Stazione e degli Archi, si è verificato anche un temporaneo black out nella segnaletica stradale. A Macerata, dove oltre alla pioggia si è registrata grandine, il Comune già reso operativo il Coc e sono già attive due squadre di pronto intervento della Protezione civile comunale. Il Comune "consiglia, ove possibile, di mettere a ripari i veicoli in quanto sono previste grandinate, di tenersi lontani dai fossi e dalle aree che normalmente accumulano acqua e di uscire solo se strettamente necessario". (ANSA).