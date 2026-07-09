Variante della Tremezzina, termine lavori aprile 2031. Da settembre fino a 250 operai in cantiere

Altri cinque anni di lavori per completare la Variante della Tremezzina. Alla terza riunione del Tavolo regia di cantiere, questa mattina in Comune a Menaggio, sono arrivate le risposte tanto attese dal territorio, a partire dal nuovo cronoprogramma. Come ha annunciato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il termine per la realizzazione dell’opera è stato fissato per aprile 2031.

L’orizzonte per la fine dei lavori è lontano, ma finalmente è stato definito un obiettivo temporale preciso. Da settembre il cantiere ripartirà a pieno ritmo con un incremento importante degli operai, che da 120 arriveranno a superare i 200.

Intanto proseguono le attività di scavo. La galleria Comacina ha raggiunto circa 1.300 metri di avanzamento, mentre la galleria di servizio è stata scavata per circa 930 metri. Sono inoltre riprese le lavorazioni agli imbocchi lato Griante e proseguono le altre opere previste dal progetto, tra cui la realizzazione della rotatoria di Grandola. In corrispondenza alle esigenze di avanzamento lavori, sarà allestito e messo in esercizio anche l’impianto di betonaggio ubicato a Castiglione d’Intelvi.