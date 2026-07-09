Il Calcio Como entra nel consiglio della Como Nuoto, Galati: “Così ci apriamo alla città”

Tre esponenti del Calcio Como nel consiglio della Como Nuoto. Nel corso dell’ultima assemblea è stato sancito l’ingresso dell’amministratore delegato biancoblù Francesco Terrazzani, del gestore di patrimonio e strutture Eligio Capagni e di Michela Uggè, responsabile dell’ufficio legale e risorse umane.

Rimangono invariati i vertici del club di viale Geno e il numero di componenti del consiglio. Tre persone ne sono uscite per fare posto alle figure del Como 1907, ma rimarranno comunque con le loro deleghe, a supporto del lavoro del consiglio stesso.

La collaborazione tra Como Nuoto e Como è stata ufficializzata qualche settimana fa: una sinergia iniziata con un massiccio contributo economico della società calcistica che ha consentito di sistemare il bilancio.

In questo modo Como Nuoto ha potuto avere il riconoscimento della personalità giuridica, ha approvato un nuovo statuto ed è diventata una Asd riconosciuta. Intanto c’è chi pensa già ad un altro passo in avanti del club lariano su un’altra società che ha una storia e una sede prestigiosa. Sulla questione interviene direttamente il presidente della Como Nuoto Bruno Galati. “Questi sono stati i primi passi di una collaborazione che, – spiega – vuole rendere la società di viale Geno più aperta alla città”.

“E’ un passo storico – ha detto Galati – Siamo orgogliosi di questa partnership che ci consente di portare avanti una serie di progetti a carattere sociale e per la città che abbiamo in cantiere. Presto contiamo di presentare le prime iniziative”.