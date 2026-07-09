Villa Geno, oggi l’apertura delle buste. Aggiudicato il terreno, per l’immobile bisogna aspettare

C’era da aspettarselo, del resto si parla di uno degli immobili comunali più interessanti per prestigio e posizione. Oggi l’apertura delle buste in Comune a Como, in seduta pubblica, per Villa Geno e per il terreno con terrazza a verde che confina con il locale adiacente, che è sempre comunale.

Due lotti distinti e si poteva presentare un’offerta solamente per uno o per entrambi. Sono arrivate tre buste per lotto ma al momento l’unico ad essere aggiudicato è stato il lotto 2, quello relativo al terreno, che va alla società VITE Srl per un’offerta che ha superato le altre e che ammonta a 50.127 euro (la base d’asta del canone annuo di concessione era 30.118). Si tratta della società che già oggi gestisce proprio il locale adiacente, il “Giulietta al lago”.

Per quanto riguarda il lotto 1, quindi la villa (base d’asta 345.950 euro), è tutto rinviato. Durante la verifica dei documenti è emerso, infatti, che per una delle offerte era necessaria un’integrazione. Perciò, come previsto dalla normativa, gara sospesa e viene concesso il tempo per le integrazioni. Tempo ancora non definito ma probabilmente a breve, forse già tra una decina di giorni, ci sarà una nuova seduta. Se tutto sarà in ordine e i documenti integrati correttamente si apriranno anche le buste con le offerte economiche e – se tutto sarà regolare – si procederà con l’aggiudicazione. Bisogna, dunque, attendere.

L’immobile – vale la pena ricordarlo – ha un vincolo monumentale e paesaggistico e le destinazioni d’uso sono limitate all’ambito turistico-ricettivo, alla ristorazione di livello e all’organizzazione di eventi. La durata della concessione è di 6 anni.