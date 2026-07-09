Viale Geno: due coltelli e un seghetto da potatura nello zaino, 46enne denunciato dalla polizia

La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato un 46enne, italiano residente in Svizzera, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e di un seghetto pieghevole da potatura dopo un intervento delle Volanti in viale Geno, segnalato da un passante che riferiva di aver notato pochi istanti prima una coppia – un uomo ed una donna – apparentemente sui trentacinque anni, aggirarsi in modo sospetto tra le auto parcheggiate. La coppia è stata rintracciata poco dopo in viale Geno. I due, nel tentativo di sottrarsi al controllo, hanno cercato nascondersi in una pizzeria ma gli agenti li hanno fermati e hanno scoperto e sequestrato le lame in uno zaino indossato dall’uomo. L’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.