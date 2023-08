Ha preso il via già dal pomeriggio di ieri il secondo fine settimana di grandi partenze verso le località turistiche. Autostrade per l’Italia e Anas segnalano per oggi una giornata da bollino nero per l’esodo estivo.

Anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso fin dal mattino si sono registrate code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Il sito di Autostrade segnalava in mattinata coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso verso Lainate e una coda di 2 chilometri tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera. Già nelle scorse settimane è iniziato anche l’esodo estivo dei vacanzieri del Nord Europa, pronti a scegliere il mare e i laghi italiani. Lunghi incolonnamenti sono segnalati già dalla prima mattina sul Gottardo, in Canton Ticino, in direzione sud. Il Touring Club Svizzero annunciava traffico bloccato per 12 chilometri e ritardi fino a due ore.

Tra le principali direttrici in gestione Anas più interessate dal traffico, troviamo invece la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e la statale Regina. Un grande afflusso di turisti stranieri sta infatti affollando in questi giorni le località affacciate sul Lago.

“Per agevolare gli spostamenti, – si legge in una nota di Anas – sono stati gradualmente rimossi, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza. È inoltre in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti, oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22”.

Per domani è prevista una giornata da bollino rosso.