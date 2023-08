Valorizzazione dei laghi lombardi. Una delibera approvata dalla giunta regionale aggiorna con un pacchetto di opere, per uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, la programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto.

Si tratta di risorse che permetteranno l’apertura di 26 cantieri in Lombardia, con l’avvio dei lavori nel corso di quest’anno e la chiusura nel 2025.

Per la provincia di Como, gli interventi riguardano: Argegno, con la riqualificazione dell’attracco adiacente al molo con un nuovo pontile galleggiante accessibile ai portatori di disabilità per un costo complessivo di 300mila euro; Moltrasio, con la valorizzazione degli spazi pubblici e la riqualificazione della Riva Grande per un costo di 2.171.265 euro; Tremezzina, con l’adeguamento funzionale della rampa a lago per un costo di 185mila euro. La Regione finanzierà il 50% circa del costo degli interventi.