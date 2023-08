Primo impegno ufficiale della stagione 2023-2024 del Como e prima conferenza stampa di mister Moreno Longo, il confermato allenatore degli azzurri.

Domenica sera alle 21 i lariani giocano la sfida secca di Coppa Italia contro il Lecce. La partenza per il Salento nel pomeriggio di domani dopo la rifinitura allo stadio Sinigaglia. Chi passa il turno affronta la vincente di Bari-Parma.

In Puglia non ci sarà l’infortunato Alessio Iovine (una distorsione con tempi di recupero fortunatamente non lunghi) ed è in dubbio il nuovo acquisto Konè, alle prese con un affaticamento.

“La Coppa Italia va onorata al massimo perché è una bellissima competizione che ci dà l’opportunità di affrontare una formazione di serie A” ha spiegato Longo. “Il Lecce gioca molto bene, è già in salute, con giocatori con caratteristiche notevoli e che possono spaccare la partita in ogni momento. Per noi sarà un test impegnativo e stimolante: abbiamo voglia di confrontarci con chi sta in una categoria superiore”.

Coppa Italia domenica a Lecce, poi l’attenzione dei tifosi si sposterà sul campionato di B. Il turno di apertura vedrà il Como impegnato in trasferta a Venezia domenica 20 agosto alle 20.30. L’esordio casalingo il successivo giorno 26 contro la Reggiana, allenata dal campione del mondo 2006 Alessandro Nesta.