Azzurri in campo domani alle 21 a Lecce per la gara secca di Coppa Italia contro la formazione salentina di serie A. Chi supera il turno incontra la vincente della sfida tra Bari e Parma.

E’ un Como carico, quello che sta per affrontare la prima partita ufficiale della nuova stagione e c’è curiosità per vedere i vari nuovi acquisti, in attesa degli ultimi colpi di mercato. In arrivo un trequartista – la pista Verdi è sempre aperta – e, si dice, una punta straniera di alto livello.

In generale le aspettative sono molto alte, soprattutto in vista del campionato di B, che partirà, per i lariani, domenica 20 agosto, con il match di Venezia. Mister Moreno Longo ne è consapevole. “La mentalità che ci deve contraddistinguere è quella vincente. Cercheremo di giocare ogni match per conquistare i tre punti. Ma questo sarà anche l’obiettivo degli avversari. Dovremo lottare con il coltello fra i denti in ogni occasione”.