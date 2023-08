Rapine a Fino Mornasco, è stato denunciato per rapina e porto abusivo di armi un 40enne già noto alle forze dell’ordine, poiché avrebbe commesso due rapine in pochi giorni, minacciando in entrambi i casi le vittime con dei grossi coltelli da cucina. L’uomo è stato rintracciato nella giornata di ferragosto, a conclusione di una serie di accertamenti svolti dai militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco.

La prima rapina è stata segnatala nel pomeriggio di sabato scorso quando all’interno di un esercizio commerciale. La seconda invece in una farmacia nel tardo pomeriggio del 14 agosto.

In tutti e due i casi il rapinatore avrebbe minacciato le vittime con dei grossi coltelli da cucina, facendosi consegnare il denaro che avevano in cassa per poi scappare.

I militari dopo la seconda rapina sono riusciti attraverso le immagini delle telecamere e le testimonianze di quanti avevano assistito alla scena, ad individuare il rapinatore e recuperare i vestiti usati durante le rapine ed i coltelli usati per minacciare le vittime.