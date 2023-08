(ANSA) – CAGLIARI, 18 AGO – "L’organizzazione interna non ha creato problemi nelle attività operative: ci siamo raccordati normalmente con i colleghi della Regione e con l’assessore". Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio, in Sardegna per una visita istituzionale, parlando dell’assenza di un direttore generale della Protezione civile nel giorno degli incendi che tra tra il 5 e il 6 agosto scorsi hanno devastato i territori tra Posada e Siniscola, nella costa centro orientale della Sardegna, divorato le campagne di Muravera nel sud Sardegna, facendo anche fuggire da case e resort turisti e residenti. Curcio, arrivato in Sardegna intorno alle 9, è stato accolto dal assessore della difesa dell’ambiente, Marco Porcu. Dopo aver parlato con la stampa il capo del Dipartimento sta partecipando a una riunione operativa in via Vittorio Veneto, sede della Protezione civile regionale. "Non un consuntivo – ha detto – perché siamo nel mezzo della stagione ma un work in progress per vedere se è necessario un correttivo o un miglioramento per concludere la stagione e guardare in prospettiva per la prossima". (ANSA).