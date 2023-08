Tragica escursione ieri a Menaggio, nella zona dell’orrido del torrente Sanagra, per una coppia residente in provincia di Milano. Un uomo di 65 anni, è morto mentre la moglie, 63, è ferita in modo gravissimo ed è ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. Accertamenti dei carabinieri di Menaggio per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente

L’incidente è avvenuto alle 16 di ieri, in un punto impervio del sentiero, in località Burgatto. La coppia, residente a Carugate, nel Milanese, stava camminando nella zona dell’orrido quando, all’improvviso, entrambi i coniugi sono precipitati. Dalle prime informazioni, l’uomo, Amalio Diego Mandelli, avrebbe perso l’equilibrio mentre camminava, cadendo nel vuoto per alcune decine di metri nel torrente sottostante. La moglie a sua volta è scivolata nella scarpata. La donna però è andata a finire contro alcuni alberi tra i salti di roccia e questo avrebbe bloccato la caduta, evitandole di precipitare più in basso.

Alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente hanno dato l’allarme. A Menaggio sono state inviate le squadre della stazione del Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, XIX delegazione lariana, l’elisoccorso di Como le ambulanze della Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale di Menaggio. Impegnati nell’operazione di recupero anche i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Menaggio, con gli specialisti del nucleo speleo alpino fluviale.

L’uomo era in condizioni disperate quando è stato individuato e raggiunto ed è purtroppo morto poco dopo. I soccorritori sono stati intanto richiamati dalle urla della donna, che chiedeva aiuto. Hanno quindi individuato e raggiunto la 63enne, bloccata dagli alberi più in alto rispetto al marito. La donna è stata raggiunta e stabilizzata ed è stata poi trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale Niguarda di Milano.

Gli accertamenti

I carabinieri di Menaggio, intervenuti con i soccorritori stanno lavorando per chiarire la dinamica del tragico incidente. Tra le ipotesi quella che uno dei due coniugi sia scivolato e che l’altro abbia cercato di aiutarlo.