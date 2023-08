“Questa è una stangata per il rientro dalle vacanze”. Non usa giri di parole il presidente dell’unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, per commentare i continui rincari alla pompa riscontrati anche negli ultimi giorni, e prosegue: “In una sola settimana un pieno da 50 litri costa 36 cent in più per la benzina self e 88 centesimi per il gasolio”.

Nel mese di agosto un litro di benzina è rincarato di quasi 5 centesimi al litro, con un rialzo del 2,5%, pari a 2 euro e 41 cent per un pieno, mentre il gasolio costa quasi 10 centesimi al litro in più, con un balzo del 5,7%, pari a 4 euro e 96 centesimi a rifornimento.

La classifica per divari di prezzo dal 1° al 22 agosto

Secondo l’elaborazione effettuata dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati medi del Ministero delle imprese e del Made in Italy, la Lombardia è fuori dalle prime dieci posizioni sia nella classifica nera della differenza prezzo intercorsa tra il 1° e il 22 agosto, sia in quella per prezzo al litro sia di benzina sia di gasolio, ma i prezzi restano comunque alti: 1 euro e 94 centesimi al litro la benzina e 1 euro e 86 centesimi al litro il gasolio.

In testa alla classifica si trova il Molise: qui il pieno di benzina in modalità self ha subito il maggior incremento di prezzo da inizio mese ad oggi: 2 euro e 20 centesimi.

Anche per il gasolio la regione meno virtuosa resta il Molise con un salto di 4 euro e 50 cent per un rifornimento.