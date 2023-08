(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Temperature oltre la media del periodo e afa fino a domenica, poi un ciclone, che si attiverà sulle Isole Britanniche, farà crollare le temperature a partire dal Nord Italia portando forti temporali e grandine con chicchi di grosse dimensioni. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolineando che l’apice della canicola potrebbe far cadere anche qualche record di temperatura massima per il periodo su alcune città. A Firenze 40°C, a Grosseto 39°C; a Ferrana, Roma, Napoli e Viterbo 38°C; ad Aosta, Bolzano, Milano, Torino e Verona 37°C e a Bergamo, Bologna, Foggia e Padova 36°C; qualche grado in meno invece al Sud. Oltre al caldo diurno si dovranno fare i conti con le notti tropicali, ovvero con valori che poco prima dell’alba non scenderanno sotto i 22-23°C su gran parte delle città. Da domenica l’anticiclone proveniente dall’Africa perderà improvvisamente forza e l’ingresso e lo scontro con l’aria più fresca del ciclone dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate. Le piogge dalle Alpi scenderanno a macchia di leopardo verso le pianure di Piemonte e Lombardia per poi portarsi verso sera e notte anche su quelle del Nordest. Le temperature potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Infine, con l’inizio della prossima settimana, l’aria fresca con annessi temporali raggiungerà anche il Centro Italia mentre il Sud rimarrà ancora in attesa. Nel dettaglio: – Mercoledì 23. Al nord: tutto sole, caldo intenso e qualche temporale sulle Dolomiti. Al centro: sole e caldo rovente. Al sud: soleggiato. – Giovedì 24. Al nord: caldissimo, afoso e isolati temporali sui confini del Piemonte. Al centro: fino a 39°C in Toscana, sole dappertutto. Al sud: sole e caldo. – Venerdì 25. Al nord: tanto sole, tanto caldo. Al centro: sole ovunque, caldo insistente. Al sud: soleggiato. Tendenza: super caldo anche sabato, poi cambia tutto. (ANSA).