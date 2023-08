Arrestato ieri dopo che aveva tentato di strappare la catenina dal collo di una turista francese. Oggi è tornato in libertà il tunisino 40enne fermato ieri dai carabinieri in centro Como, in via Lambertenghi. Alle 14 di ieri, mentre la città era affollata di comaschi e turisti, il 40enne avrebbe aggredito la giovane donna, in vacanza sul Lario con un connazionale.

L’arresto

L’intervento di alcuni presenti ha fatto fallire il colpo e il presunto responsabile è stato rintracciato e fermato poco dopo dai militari dell’Arma. Sotto shock la giovane turista, che ha subito anche un trauma al collo nell’aggressione e aveva ben visibili i segni causati dal tentativo di strapparle la collana. L’uomo fermato, un 40enne tunisino senza fissa dimora, è stato accusato di tentato furto con strappo.

Il processo

Processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como, è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora a Como e provincia in attesa della prossima udienza, fissata per settembre.