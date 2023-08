Bilancio positivo per la Polizia cantonale per la serie di conferenze organizzate, in collaborazione con diverse attività del territorio, a favore degli anziani.

Ai sei incontri inizialmente previsti, se ne sono infatti aggiunti altri sei, per un totale di circa 500 anziani coinvolti in diverse località ticinesi nei primi sei mesi dell’anno.

L’obiettivo era quello di renderli più consapevoli e informati in tema di sicurezza, fornendo loro i migliori strumenti per far fronte a borseggi, furti con e senza scasso, furti nelle auto, vendite ingannevoli a domicilio, frodi legate all’utilizzo di internet o degli smartphone e truffe legate all’utilizzo del telefono, inizialmente conosciute come le truffe del falso nipote, oggi più comunemente dette le truffe delle telefonate shock.

Vista l’importanza dei temi trattati, ulteriori nove incontri saranno organizzati su tutto il territorio cantonale (Sant’Antonino, Galbisio, Monte Ceneri, Osogna, Gambarogno, Chiasso, Monte Carasso, Osogna e Caslano) entro la fine dell’anno.