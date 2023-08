Fervono i preparativi per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, quindicesimo appuntamento della stagione 2023, in programma per il prossimo weekend all’Autodromo Nazionale.

Dopo l’annullamento della gara di Imola della scorsa primavera a causa dei violenti nubifragi abbattutisi sull’Emilia Romagna, i forti temporali dell’ultimo periodo hanno messo a dura prova anche la fattibilità dell’appuntamento monzese: nonostante i numerosi alberi caduti nel Parco, però, l’intera area dell’Autodromo è stata messa in sicurezza e il Gran Premio potrà svolgersi senza intoppi.

Come arrivare in circuito: mezzi di comunicazione rinforzati

Nel weekend di gara sono attesi in Autodromo 300mila tifosi: per l’occasione sono state create aree parcheggio provvisorie in diversi punti della città, da cui partiranno bus navetta che porteranno gli appassionati fino al Parco di Monza. Sono stati inoltre rafforzati i collegamenti ferroviari e sono previsti biglietti cumulativi per ridurre il prezzo dei trasferimenti.

Non solo Formula 1: tanti gli eventi in programma

Ad attendere i tifosi non ci sarà solo lo spettacolo della Formula 1, ma anche la fanzone con un programma fitto di eventi, auto in esposizione, simulatori e molto altro. Il giovedì l’area sarà aperta gratuitamente per tutti gli appassionati, da venerdì, come tutto il circuito, sarà accessibile solo con il biglietto per il Gran Premio. Numerose anche le iniziative organizzate nel cuore della città e aperte a tutti: il programma è consultabile al sito www.monzafuorigp.it.

Lavori alle infrastrutture e rinnovo del contratto

I lavori alle infrastrutture e il rinnovo contrattuale con la Formula 1 sono stati due dei temi più cladi messi sul tavolo nella conferenza stampa di apertura del Gran Premio di Monza 2023.

Come indicato dal Presidente dell’Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani, i primi lavori che dovrebbero iniziare a fine novembre per concludersi in primavera e riguarderanno principalmente i sottopassi e le nuove tribune. Per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, le trattative inizieranno dopo l’appuntamento del fine settimana.