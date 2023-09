Favorevoli e contrari, la discussione è già infuocata.

Ieri vi abbiamo parlato di una delle due rotonde che accolgono comaschi e turisti in città, quella ormai nota anche su google maps come “la rotonda dell’alambicco”.

Ben sappiamo che la scelta dell’elemento legato alla birra è stato scelto e posizionato qui perché la rotonda è curata da un noto birrificio locale, ma ciò non cambia la domanda che sta alla base del nostro servizio: non sarebbe meglio che a dare il benvenuto in città fosse qualche elemento più rappresentativo del capoluogo lariano e dell’intero lago?

Le rotonde “a tema” del resto d’Italia

In altre zone d’Italia, le rotonde vengono utilizzate per far conoscere le peculiarità del territorio anche a chi è solo di passaggio.

A Bellaria – Igea Marina c’è la rotonda con una scultura raffigurante due bagnanti, omaggio alla vocazione turistica del luogo.

A Cesenatico, città di Marco Pantani, c’è la rotatoria votata al ciclismo.

Per restare in Lombardia, sulla rotonda di ingresso a Muggiò, in Brianza, è stata installata un’opera dedicata alla legalità, mentre a Biassono, a due passi dall’ingresso dell’Autodromo, sulla rotonda si trova proprio la silhouette del tracciato, con accanto il muro dei campioni.

Le altre rotatorie di Como

E a Como? Abbiamo raggiunto anche altre rotonde che, nel bene o nel male, fanno discutere…

Un esempio è sicuramente la rotonda di Monte Olimpino, dove una volta c’era una scritta “Benvenuti a Como”. E ora… ora qui non resta che un’aiuola con pianta centrale. Della scritta non c’è più neppure l’ombra, solo i malconci sostegni.

L’elenco potrebbe continuare a lungo, perché sono diverse le rotatorie poco rappresentative della città che versano in situazioni non idilliache.

Nel richiederne più attenzione e cura all’amministrazione comunale, a voi lettori chiediamo di continuare a scriverci quali sono gli elementi più rappresentativi della città che meglio vedreste sulle rotonde che danno il benvenuto a Como.

Il Lario e l’#lakecomo

Noi lanciamo un’altra provocazione, prendendo spunto anche da alcuni dei vostri commenti: in diversi avete suggerito di posizionare la silhouette del lago a dare il benvenuto in città.

E se a quella silhouette venisse aggiunto l’ormai noto #lakecomo, così da provare ad aiutare i turisti a capire che il Lago di Como non è solo il capoluogo lariano ma un meraviglioso bacino con 160 km di coste e decine e decine di incantevoli borghi da scoprire?