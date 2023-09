Cantù sconfitta dalla Germani Brescia nel secondo appuntamento nella Valtellina Summer League. Dopo una gara combattuta per tre quarti, nel finale Brescia dilaga. Il punteggio finale è di 72-88.

“Per 30 minuti abbiamo fatto molto bene contro una squadra di livello – commenta coach Meo Sacchetti – Giocare con una squadra come Brescia ti lascia tanti stimoli che speriamo possano essere utili per arrivare al meglio all’inizio della stagione vera e propria”.

Per Cantù, il prossimo impegno sarà mercoledì 6 settembre al PalaFrancescucci di Casnate contro Trento. La partita sarà valida per l’edizione 2023 del Trofeo degli Angeli, tradizionale appuntamento del pre-campionato canturino, che anche quest’anno Pallacanestro Cantù organizza in collaborazione con Tutti Insieme Cantù e Eagles Cantù.

Amichevole, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza, che sarà dedicata alla memoria del piccolo Giorgio.

I biglietti sono già in vendita online su Vivaticket e nella biglietteria della sede di via Como 216, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30.

La sera della partita le casse del PalaFrancescucci apriranno alle 19:00, per quel giorno la biglietteria in sede resterà eccezionalmente chiusa.

I prezzi d’ingresso sono 10 euro per il biglietto intero e 5 per i ridotti validi per under 14 e over 70.