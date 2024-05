Nazionale azzurra di canottaggio attesa dalle regate internazionali di Lucerna, che assegneranno il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è in programma da domenica 19 a martedì 21 maggio. Scenderanno in acqua 183 equipaggi per soli 37 posti disponibili per i Giochi francesi: 30 olimpici e 7 paralimpici. Il direttore tecnico azzurro ha ufficializzato gli equipaggi. Non manca, come sempre, la pattuglia di portacolori comaschi.

REGATA FINALE DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA E PARALIMPICA

Lucerna (Svizzera), 19-21 maggio 2024

In neretto e corsivo gli atleti lariani o tesserati per società comasche



DONNE

SENIOR

DUE SENZA: Laura Meriano (Carabinieri/Garda Salò), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro)

OTTO: Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri/Lario), Alice Codato (Gavirate), Silvia Terrazzi (Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/Cus Torino), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)-timoniere

PESI LEGGERI

DOPPIO: Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Federica Cesarini (Fiamme Oro/Gavirate)

UOMINI

SENIOR

QUATTRO SENZA: Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicholas Kohl (Gavirate)

SINGOLO: Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis)

OTTO: Matteo Della Valle (Fiamme Oro/Moltrasio), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/Lario), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/Telimar), Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Davide Verità (Marina Militare/Monate), Gennaro Di Mauro (Aniene), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Alessandra Faella (Cus Torino)-timoniere

PARAROWING

DOPPIO PR2 MISTO: Daniele Stefanoni (Aniene), Brianna Carafa D’Andria (Ponte Milvio)

QUATTRO CON PR3 MISTO: Marco Frank (Vvf Ravalico), Tommaso Schettino (Aniene), Carolina Foresti (Rycc Savoia), Greta Elizabeth Muti (Olona), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro)-timoniere

RISERVE: Stefania Buttignon (Fiamme Oro/Timavo), Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Silvia Crosio (Amici del Fiume), Valentina Iseppi (Aniene), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/Rycc Savoia), Luca Vicino, Marco Vicino (Crv Italia)