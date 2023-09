Cantiere sull’autostrada A9 e tempi raddoppiati. Coda in autostrada per il restringimento della carreggiata, coda nelle strade di accesso alla città.

Venti minuti per percorrere una distanza di 9 chilometri, dall’ingresso in autostrada da Como fino alla dogana di Brogeda, in un orario oltretutto non di punta. Un tratto, che in assenza di traffico, viene percorso in meno di dieci minuti. Tempi di percorrenza quindi più che raddoppiati a causa dei lavori in autostrada.

Il cantiere nella galleria di San Fermo continuerà fino all’inizio di dicembre, poi si fermerà per tutto il periodo invernale. Autostrade non garantisce che i lavori possano finire per la pausa estiva. Quindi, si rischia quasi un altro anno di lavori.