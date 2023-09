Natale a Como. Torna la pista del ghiaccio in piazza Cavour e di conseguenza l’eliminazione del mercatino di Natale nel “salotto” cittadino. La giunta aveva approvato l’avviso pubblico per l’installazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour. A fine luglio a Palazzo Cernezzi sono arrivate due offerte per l’organizzazione della pista. Il canone di concessione è di oltre 9mila euro.

La scorsa settimana l’ufficio comunale competente si è riunito per esaminare le domande arrivare e soltanto una è stata accolta mentre l’altra è stata esclusa a causa della mancanza di alcuni requisiti richiesti dal bando di gara.

Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge che la pista di pattinaggio sul ghiaccio in occasione del Natale 2023 – e con opzione anche per l’anno successivo – dovrà essere larga al massimo 26 metri per lato – minimo 22 metri – e che dovrà prevedere un albero con decorazioni natalizie al centro.

Inoltre dovrà essere lo stesso gestore ad occuparsi anche dello spettacolo dei fuochi d’artificio per la notte di Capodanno della durata di almeno 20 minuti.

Chi si aggiudicherà quindi la gestione della pista del ghiaccio nel cuore cittadino potrà realizzare anche spettacoli “collaterali” all’attività di pattinaggio. Inoltre dovrà garantire il servizio di sicurezza dell’impianto, dell’area dove si svolge l’attività predisponendo il piano di safety e securety.