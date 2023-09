Dal 22 settembre riprendono gli incontri “Mi metto in proprio”, dedicati agli aspiranti imprenditori che desiderano acquisire competenze e conoscenze fondamentali per avviare e gestire con successo la propria attività.

L’iniziativa è promossa dalle Camere di Commercio di Como-Lecco e di Sondrio.

Gli incontri, rivolti a tutti gli aspiranti imprenditori, ma anche ai neo imprenditori, delle tre province, offrono una panoramica degli aspetti chiave necessari per avviare e consolidare un’attività e mirano anche a fornire informazioni sulle possibilità di finanziamento disponibili a livello regionale e nazionale e sulle modalità di funzionamento dei bandi pubblici.



Tra settembre e dicembre 2023 sono in programma 7 appuntamenti organizzati in modalità mista, 4 online e 3 in presenza (uno in ciascuna sede camerale).



“Gli enti camerali sono da sempre impegnati nell’offrire servizi di supporto a coloro che decidono di intraprendere un’attività di impresa. – dichiara Marco Galimberti, presidente della Camera di commercio di Como-Lecco – La continua evoluzione del contesto economico-sociale rende ancora più evidente la necessità per gli aspiranti imprenditori di poter reperire facilmente tutte le informazioni necessarie per orientarsi e gettare le basi per un’attività di successo”.

Tutti le informazioni sui corsi sono disponibili sui siti istituzionali delle due Camere di commercio (www.so.camcom.it e www.comolecco.camcom.it).