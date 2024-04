Il bando regionale “Nuova impresa” finalizzato al sostegno delle nuove imprese e dell’autoimprenditorialità è stato emesso anche per l’anno 2024. Saranno concessi dunque contributi per i costi relativi alla creazione di nuove realtà imprenditoriali. Quest’anno saranno messi a disposizione contributi per circa 3,7 milioni di euro.

Negli ultimi tre anni sono nate in Lombardia 2180 nuove attività. L’assessorato allo Sviluppo economico, ha stanziato oltre 15,4 milioni in totale, attivando così investimenti privati per circa 36 milioni di euro. In particolare a Como in questi ultimi tre anni sono nate 106 imprese, che hanno beneficiato di 753mila euro di contributi regionali, che hanno attivato investimenti privati del valore di circa 4,5 milioni.

“Come Regione – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi – continuiamo a dare sostegno concreto alle imprese perché così facendo si sostiene anche il lavoro, essendo le aziende l’unico generatore di lavoro”.