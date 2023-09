Ponte Chiasso. Scuole di Como a rischio chiusura, arriva una prima conferma. A chiudere i battenti sarà la scuola materna di Ponte Chiasso. Dopo l’allarme lanciato dai tre consiglieri comunali di opposizione (Alessandro Falanga, Elena Negretti e Giordano Molteni), arriva la certezza. “Sicuramente chiudiamo la scuola dell’infanzia di Ponte Chiasso”, ha spiegato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.



Più volte nei mesi scorsi l’amministrazione comasca aveva annunciato la chiusura di una scuola per l’anno scolastico 2024-2025. La giunta infatti ha messo sotto esame capienza, consumi e lavori di manutenzione nelle scuole cittadine, per arrivare a definire l’elenco degli istituti che rischiano di essere tagliati. Al momento la linea scelta dall’amministrazione è quella di attendere l’arrivo del nuovo provveditore agli studi per annunciare quali scuole saranno tagliate.

Intanto il primo cittadino annuncia che a breve partiranno una serie di interventi per l’adeguamento degli edifici scolastici cittadini, in base ai criteri di priorità di sicurezza. Il costo complessivo ammonta a un milione e mezzo di euro e riguarda interventi in quattro scuole dell’infanzia, otto primarie e una secondaria, quella di via Picchi dove si provvederà all’installazione di frangisole esterni e sistemazione del controsoffitto. Le altre scuole nell’elenco dei lavori in partenza sono le materne di via Zezio, piazzale Giotto, via Briantea e via Tibaldi. In questo caso gli interventi riguardano il restauro dei serramenti e la riqualificazione di alcuni ambienti. Per le primarie i lavori principali riguardano invece interventi di messa in sicurezza alle scale, sostituzione di pavimentazioni, ristrutturazione bagni e ancora tinteggiature interne ed esterne. Infine la giunta comasca – a stretto giro – dovrebbe sbloccare anche una serie di lavori per la scuola di via Giussani. In questo caso la spesa degli interventi ammonterebbe a due milioni e mezzo di euro.