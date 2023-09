Chiusure notturne si aggiungeranno a partire da domani alle restrizioni già in atti per il cantiere in galleria sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Annunciata una nuova serie di provvedimenti per gli interventi di manutenzione nei tunnel del tratto compreso tra Como e la Svizzera.

Le limitazioni scatteranno dalle 22 di domani sera fino alle 5 di martedì. Proseguiranno nelle due notti di mercoledì e giovedì, sempre dalle 22 alle 5 del mattino. Dopo una tregua venerdì, il provvedimento sarà di nuovo in vigore nelle notti di sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 22 alle 5.

Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In alternativa, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina;

Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.