George Clooney pronto a lasciare Laglio. In questi giorni si parla molto della vendita della ben nota villa affacciata sul Lago di Como dell’attore hollywoodiano. Le voci si rincorrono ogni anno ma questa volta le dichiarazioni di un agente immobiliare rilasciate al settimanale Oggi sull’Oleandra sembrano confermare le indiscrezioni (ne parlavamo qui).

In queste ore sui social l’ex sindaco Roberto Pozzi ha pubblicato un lungo post dedicato al divo e al suo legame con il territorio anche nel momento difficile dell’alluvione del 2021.

“Lo scrissi alcuni anni fa: a Clooney dobbiamo moltissimo per la grande visibilità che ha offerto con la sua presenza a Laglio, al Lago di Como e tutto il territorio comasco, ma dobbiamo attrezzarci per ottimizzare questa grande opportunità se e quando deciderà di alzare la vela per altri lidi. Questo momento, pare, sia arrivato”. Così inizia il messaggio dell’ex primo cittadino che ha sempre cercato di tutelare la privacy di Clooney in questi anni anche con apposite ordinanze comunali.



“In questi 20 anni molto é stato fatto ma molto resta da fare. Le opportunità le abbiamo, in parte, create, non resta che continuare sulla strada di un sviluppo equilibrato che possa garantire residenti e ospiti senza perdere la bussola. Grazie George, grazie di tutto. Questo paese resterà per sempre un luogo caro al tuo cuore.

Quando vorrai, sai che qui troverai sempre amicizia e tranquillità”. Questo il “saluto” virtuale al famoso concittadino. Ancora una volta Pozzi – consapevole del ritorno d’immagine che ha avuto tutta la provincia – tende la mano a chi, ormai più di 20 anni fa, aveva scelto il piccolo paese per la sua residenza di relax.