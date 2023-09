Giovedì 28 settembre, alle 18, si svolgerà a Villa Olmo a Como la premiazione della quarta edizione di Scritture di Lago, premio dedicato alla letteratura e ai laghi.

Nel corso della cerimonia verrà svelato il podio dei vincitori delle tre sezioni: Premio dei laghi – romanzi e raccolte di racconti editi, Scritture Di Lago 2023 – Premio Regio Insubrica per racconti inediti e Premio “Ponti sull’acqua” per la traduzione edita in lingua italiana.

In lizza per il Premio dei laghi – romanzi e raccolte di racconti editi: “Lunedì mi innamoro” di Enrico Fovanna; “Le due mogli di Manzoni” di Marina Marazza; “La banda felice” di Carolina Crespi; “Il giardino dei cedri”di Massimo Tedeschi; “La volta del bricolla” di Patrizia Emilitri.

All’interno del Premio dei laghi verrà assegnato anche il premio “Giovani autori” destinato a un autore under 35.



Il podio di Scritture Di Lago 2023 – Premio Regio Insubrica per racconti ineditiverrà scelto fra le seguenti opere: “Le rose della Bice” di Maria Grazia Bajoni (Lago di Lugano); “Il venditore del lago” di Cristina Biolcati Cristina (Lago di Garda); “Il lago in cartolina” di Paola Bresso (Lago Maggiore); “Un giorno di fine estate” di Ildo Brizzi (Lago di Como); “Il richiamo del lago” di Laura Coerezza (Lago di Varese); “La casa di famiglia” di Silvana Ferrario (Lago di Lugano); “Torneremo presto” di Valentina Guerra (Lago Maggiore); “Rosso Camelia” di Tiziana Iannantuoni (Lago Maggiore); “Ti piace Dickens” di Patrizia Magretti (Lago di Como); “L’immortale (Brucia, strega brucia)” di Giorgio Maimone (Lago di Como); “Cartoline macchiate di sangue” di Massimo Martini (Lago di Garda); “Se l’Italia fosse come il lago” di Alessandro Mella (Lago di Como); “La dolce acqua” di Carla Negretti (Lago di Como, Lago di Pusiano); “Liberi insieme” di Eugenio Novara (Lago di Como); “La terza legge” di Alberto Pizzi (Lago Maggiore); “I segreti giacciono sul fondo del Lario” di Alessandra Roda (Lago di Como).



Nel corso della serata si svelerà anche il vincitore del Premio “Ponti sull’acqua” per la traduzione edita in lingua italiana,stabilito in collaborazione con gli studenti del master in editoria dell’Università IULM. I traduttori sono Stefania Forlani per “Noi tre”; Alessandro Stortiper “Libero scorre il fiume”; Luca Briasco per “Moon Lake”.