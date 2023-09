La crescita dei positivi al Covid frena a livello nazionale, mentre si osserva un trend di aumento dell’incidenza in quattro cluster di province contigue tra queste rientra anche il Comasco.

Lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’istituto per le Applicazioni del Calcolo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche analizzando la settimana tra il 21 e il 27 settembre.

E così mentre in tutta Italia, l’incidenza è in stasi o in calo nella fascia che include Como, Lecco, Bergamo, Milano, Monza, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Aosta – definita secondo cluster – no al contrario sono in aumento. In provincia di Como l’incidenza è di 70 casi ogni 100mila abitanti.

Regione Lombardia ha ribadito nelle scorse ore l’importanza della vaccinazione. Da domani inizieranno le somministrazioni in concomitanza con l’antinfluenzale.

“Per quanto riguarda l’anti-COVID – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – sottolineo che si tratta di nuovi vaccini che coprono tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può dunque parlare di quinta dose”.



Anti Covid: per chi è indicato e come prenotare

Domani a Como il centro vaccinale di Asst Lariana nella Casa di Comunità di via Napoleona sarà aperto per il via della campagna antinfluenzale per le categorie per cui è raccomandata e, come detto, potrà essere co-somministrato l’anti Covid indicato per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, le persone tra i 12 e i 59 anni a rischio per stato di salute o professione e over 60. Per prenotare il sito di riferimento è prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.