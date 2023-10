Natale a Como sono quattro le offerte arrivate in comune per l’organizzazione del mercatino natalizio. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte si è chiuso lo scorso lunedì.

Il mercatino – che sarà allestito da domenica 26 novembre e fino a domenica 7 gennaio – prevede il collocamento di un numero massimo di 28 casette in legno o chalet. Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge che dovranno essere collocate un minimo di 20 o un massimo 25 in piazza Perretta, con la possibilità di posizionare anche strutture doppie, per la vendita (senza somministrazione) di prodotti anche alimentari “preferibilmente artigianali e tipici del territorio”.

Altre tre casette saranno collocate in piazza Grimoldi per ospitare a rotazione associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva del capoluogo che ne facciano richiesta e secondo un calendario predefinito.

Intanto a Palazzo Cernezzi è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle domande arrivare per la realizzazione del mercatino natalizio con l’opzione di organizzarlo anche per l’anno 2024.

Infine tra le novità della nuova edizione di Natale a Como la pista del ghiaccio in piazza Cavour. In questo caso il gestore si occuperà anche dello spettacolo pirotecnico di capodanno. Infine l’amministrazione ha pubblicato l’avviso per la sponsorizzazione tecnica dell’albero di Natale in piazza Duomo. Nei giorni scorsi è arrivata una sola offerta che ora è al vaglio degli uffici comunali.