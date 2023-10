Como si prepara ad accogliere la partenza del Giro di Lombardia, fissata nella mattinata di sabato dal centro storico cittadino. Il via alle 10.20, anticipato dalla operazioni preliminari in piazza Cavour. Un’occasione per gli appassionati per vedere da vicino e applaudire gli attesi protagonisti della manifestazione.

Il percorso cittadino sarà via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele e ancora via Indipendenza, via Bertinelli, via Sauro, viale Battisti, piazza Vittoria, via Milano e ancora piazzale San Rocco per arrivare in via Scalabrini. Attenzione alla chiusura strade, che sarà con largo anticipo.

Dopo la partenza la gara si dirigerà verso Cantù, Alzate, Erba-Buccinigo, Canzo e il colle del Ghisallo, dove il transito è previsto verso le 11.30. Poi il passaggio nel Lecchese fino all’arrivo a Bergamo.

L’evento comporta anche una serie di limitazioni viabilistiche. In generale le strade saranno chiuse circa un’ora prima prima dell’arrivo dei corridori.

In centro a Como l’unico provvedimento del venerdì è la chiusura dell’area dei Giardini Maggiolini per consentire il parcheggio delle vetture.

Off limits in queste ore anche la zona di piazza Cavour, che comunque fa parte della Ztl.

Dalla mezzanotte fino alle 12 di sabato divieto di sosta in zona stadio per consentire il parcheggio dei mezzi legati alla gara. Dalle 7 alle 12, inoltre, sempre attorno al Sinigaglia, circolazione bloccata.

In caso di bisogno c’è un numero della Polizia locale che si può chiamare: è il 3481336022 .

Domenica poi, ci sarà la Granfondo Lombardia, con partenza e arrivo e Cantù. Il via alle 7.30 da corso Euorpa, che chiude alle 4.30. La corsa passerà dal Triangolo Lariano con la scalata di Ghisallo e Sormano.

In questo caso la chiusura strade sarà per il gruppone e lo stop al traffico dovrà essere rispettato fino alla vettura con la scritta fine corsa. I concorrenti più lenti, più distaccati dai primi, dovranno rispettare il Codice della Strada come normali cicloturisti, ma, visto il folto numero di partecipanti, a tutti, automobilisti per primi, vengono richiesti attenzione e comprensione.