Un anno fa aveva donato la sua bicicletta al Museo del Ghisallo. Ieri in occasione del Giro di Lombardia, è tornato sul colle sacro ai corridori per salutare gli amici comaschi. Jan Ullrich, campione di ciclismo degli anni ’90, è arrivato al Museo del Ciclismo all’ora di pranzo, dove è stato accolto dal presidente Antonio Molteni e dalla direttrice Carola Gentilini. E non sono mancati gli ammiratori che non hanno perso l’occasione per uno scatto con l’ex corridore tedesco che ha avuto una vita travagliata e che ora ha ritrovato un cammino più sereno, come ha avuto spesso modo di raccontare in interviste e in una docuserie a lui dedicata, che uscirà in novembre.

Prima del Giro di Lombardia di sabato – vinto per il terzo anno consecutivo dallo sloveno Tadej Pogacar – erano stati ospiti al Museo per due eventi altri campioni del passato, lo svizzero Fabian Cancellara, per una presentazione, e Moreno Argentin, che ha ricevuto il riconoscimento nell’ambito del Premio Vincenzo Torriani.

Ullrich con Antonio Molteni, presidente del Museo del Ghisallo

Moreno Argentin al Premio Vincenzo Torriani (foto Monguzzi-Museo Ghisallo)