Il gruppo di Como del Partito Democratico, con il neo segretario Daniele Valsecchi ha dato il via a una serie di sopralluoghi nelle aree più sensibili della città, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e valutare le necessità di intervento. Prima tappa, oggi, piazza della Tessitrice, l’area dell’Ippocastano, via Anzani e la zona della ex caserma. Con Valsecchi i consiglieri comunali Patrizia Lissi e Stefano Legnani e il neoeletto segretario del circolo di Como Convalle Alessandro Rossi.

“Abbiamo potuto renderci conto dello stato in cui riversano alcune aree in mano all’Aler, localizzate tra via Castellini e via De Cristoforis – fanno sapere – Si tratta di terreni potenzialmente pubblici che sono lasciati all’assoluto degrado, tra vegetazione incolta e una discarica a cielo aperto”.

“Le potenziali destinazioni d’uso sono diverse: dal parco pubblico ai parcheggi – aggiungono gli esponenti del Pd – L’importante è che l’area, di circa 8000 metri quadrati, torni a essere a disposizione dei cittadini. Chiediamo ad Aler di prendersene cura e di ripristinare al più presto, quantomeno una condizione decorosa”.