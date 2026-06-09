Blitz anti spaccio a Cassina Rizzardi, denunciato un afghano. Recuperata una bici rubata

Operazione dei carabinieri contro lo spaccio nelle zone boschive ieri a Cassina Rizzardi, in località Moncucco. I militari dell’Arma hanno fermato un afghano di 30 anni, senza fissa dimora, in sella a una bici. L’immigrato è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste tra i vestiti, 27 grammi di hashish, 2 di eroina e 1 di cocaina. E’ stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e ricettazione. Sono emersi infatti anche dubbi sulla lecita provenienza della bicicletta, che è stata sequestrata per ulteriori verifiche investigative per individuare l’effettivo proprietario e accertare la provenienza del mezzo.