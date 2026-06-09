Sorpasso pericoloso e fuga dai carabinieri, arrestato 40enne

Un sorpasso azzardato, poi la fuga all’alt dei carabinieri. E’ stato identificato e arrestato un 40enne di Solbiate con Cagno che ieri sera ha cercato di scappare per evitare un controllo dei militari dell’Arma. I carabinieri del radiomobile di Como stavano facendo un servizio di controllo a Valmorea quando hanno notato la manovra pericolosa dell’automobilista e sono intervenuti. Il conducente, anziché fermarsi ha accelerato per allontanarsi, creando ulteriore pericolo per la sicurezza sulla strada. I carabinieri hanno memorizzato il numero di targa e analizzato subito le immagini delle telecamere, riuscendo in breve tempo a identificare il conducente e a rintracciarlo a casa. Il 40enne è apparso in evidente stato di agitazione e si è mostrato aggressivo, insultando e minacciando i militari. E’ stato arrestato e portato in camera di sicurezza.