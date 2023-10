Nuovo stadio Sinigaglia, arriva una prima data sui tempi del progetto di riqualificazione dell’impianto cittadino. Entro Natale gli studi di fattibilità saranno presentati alla società del Como 1907. Un primo passo – come detto – verso la realizzazione del nuovo impianto. I tempi della complessa operazione erano stati dettati in estete dal manager rappresentante della proprietà del club, Mirwan Suwarso, che aveva annunciato la riqualificazione dell’impianto cittadino entro due anni.

A giugno scorso la società del Como 1907 aveva affidato a quattro colossi mondiali della progettazione sportiva gli studi di fattibilità del nuovo Sinigaglia. Si tratta di Elevate, Legends, Img Stadia e CAA Icon. La società dovrà analizzare le proposte arrivate e redigere un progetto da presentare all’amministrazione comunale.

“Stiamo studiando varie possibilità per la riqualificazione del nostro stadio, ma non è qualcosa che può essere fatto dall’oggi al domani – aveva sottolineato Suwarso – Parliamo di un progetto a lungo termine che potrebbe richiedere fino a due anni per essere realizzato. Nel frattempo, stiamo lavorando con le autorità per aumentare la capienza in curva di almeno 1000 posti il più velocemente possibile. Stiamo facendo inoltre uno studio – ha aggiunto il manager – sulla possibilità di fornire ringhiere in curva per garantire un accesso più facile e sicuro in tutta l’area”.

Intanto società e comune sono al lavoro con l’obiettivo di ampliare da 2.800 a 3.800 posti la curva ottobre. “Vogliamo dare a mille comaschi in più la possibilità di seguire la squadra del cuore – aveva spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese durante il sopralluogo allo stadio effettuato ad agosto – Stiamo verificando anche il nuovo progetto di illuminazione, con una tecnologia innovativa e adeguata alle ambizioni del club. Procede intanto il progetto per la riqualificazione generale dello stadio, che richiede naturalmente più tempo ma al quale stiamo lavorando da un anno”.

Il progetto – oramai è noto – dovrà essere un impianto multifunzione in grado di ospitare negozi e attività commerciali e dovrà essere utilizzato tutto l’anno, per eventi non soltanto sportivi ma anche manifestazioni e concerti.