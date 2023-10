Accoltellata in casa in via Nino Bixio a Como, è in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna una ragazza di 21 anni. A colpirla con un coltello da cucina sarebbe stato il fidanzato di 24 anni, che è stato poi fermato dalla polizia.

Alle 22.30 di ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe impugnato un grosso coltello da cucina e avrebbe colpito ripetutamente la fidanzata alla gola e in altre parti del corpo, ferendola in modo gravissimo. Non è chiaro se l’aggressione sia stata al culmine di un litigio.

Lo stesso 24 avrebbe poi chiamato i soccorsi e avrebbe atteso la polizia in casa. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia. La giovane è stata trasportata al Sant’Anna in gravissime condizioni. Il 24enne è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato.