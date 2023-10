In viaggio con un ferrociclo sui binari della storica ferrovia della Valmorea. E’ la sperimentazione a cui sta lavorando Ferrovie Nord Milano. Ai Molini del Trotto, tra le province di Varese e Como, si è svolto il primo viaggio di prova di un ferrociclo per verificare la fattibilità tecnica di una cicloferrovia sulla tratta Malnate (Va) – Valmorea (CO).

Un progetto che si ispira a esperienze simili sviluppate in altri Paesi europei, come ad esempio in Francia dove esistono oltre 70 cicloferrovie che attraggono migliaia di utenti. Per la ferrovia della Valmorea, attualmente dismessa, Regione Lombardia ha previsto investimenti finalizzati al ripristino in chiave turistica.